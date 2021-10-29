По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в работу взят отрезок трассы в 3,3 километра от улицы Аэродромной до Суворова.

Сегодня подрядная организация завершает первый этап работ: выполнены замена основания и укладка новой дорожной одежды на отрезке в один километр. Также очищены обочины и кюветы, ведется отсыпка этих мест асфальтовой крошкой. Сейчас подрядчик перешел к следующему этапу, где ведет выемку пучинистого основания на отрезке магистрали по направлению в южную часть города. Из-за этого автолюбители могут двигаться только по одной полосе. Как отметил начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда, подрядчик намерен работать до наступления сильных холодов. К зиме вторую полосу откроют, однако верхний слой будет сделан из утрамбованной асфальтовой крошки.

«К работам приступили в августе. Организация, которая производит работы, трудится на опережение. Использует все возможности, чтобы сдать трассу раньше сроков. Полностью участок дороги от Аэродромной до Суворова должны сдать до 1 августа 2022 года», — отметил он.

Общая стоимость объекта составляет порядка 270 миллионов рублей. В этом году будет выполнено работ на 70 миллионов рублей. Стоит отметить, что верхний слой покрытия здесь выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной износостойкостью. Качество производства работ проверяют на всех этапах. Представители управления дорог регулярно совершают выезды на объект. Также за ходом строительства смотрят сотрудники Росавтодора — они делают вырубки асфальта для проверки в лаборатории.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске будет отремонтировано 83 объекта улично-дорожной сети, протяженностью почти 60 километров. На 71 улице — работы завершены, остальные — на финальной стадии. Сейчас профильное управление приступило к заключению контрактов по ремонту дорог на следующий год. Планируется, что финансирование в рамках нацпроекта БКД будет сохранено на уровне этого сезона. Асфальт будут менять на улицах Новая, Слободская, Фурманова, Репина и других.