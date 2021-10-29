Семьи, в которых в 2022 году родится первый ребенок, будут получать «детские» выплаты в повышенном размере. Это связано с изменением со следующего года прожиточного минимума на детей. Исходя из этой величины, рассчитываются пособия, установленные по нацпроекту «Демография».

Как пояснили в министерстве социальной защиты края, изменения коснутся единовременной выплаты в связи с рождением первого ребенка. В этом году она составляет 32 тыс. 744 рубля, а с 1 января 2022 года будет составлять 35 тыс. 598 рублей. За мерой поддержки необходимо обратиться в течение одного года со дня рождения ребенка.

Увеличится и ежемесячное пособие, которое назначается при рождении первенца. Выплата предоставляется семьям, в которых ребенок рожден начиная с января 2018 года, и если среднедушевой доход семьи не превышает 32 тыс. 492 рубля. Мера поддержки оказывается, пока ребенку не исполнится три года. Со следующего года право на ежемесячную выплату будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход семьи будет менее 36 тыс. 778 рублей, размер выплаты составит 17 тыс. 799 рублей.

Кроме мер поддержки, установленных в рамках нацпроекта «Демография», в регионе при рождении детей назначаются и другие выплаты. Так, в первые полгода после рождения ребенка необходимо обратиться за единовременным пособием. Оно составляет от 22 тыс. 663,58 рублей до 30 тыс. 218,11 рублей в зависимости от места жительства семьи.

Безработным либо студентам-очникам, ставшим родителями, назначается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере от 8 тыс. 499,42 рублей до 11 тыс. 332,56 рублей в зависимости от места жительства семьи.

В случае, если доход на одного члена семьи не превышает 16 тыс. 222 рублей, предоставляется пособие на ребенка в размере от 420,68 рублей до 1 тыс. 869,67 рублей в зависимости от места жительства и категории семьи. Выплачивается ежемесячно на каждого ребенка до достижения возраста 16 лет. Если ребенок – инвалид, или обучается в общеобразовательной организации – до 18 лет.

Обратиться за назначением указанных мер поддержки можно в центр соцподдержки населения по месту жительства, МФЦ либо через портал государственных и муниципальных услуг uslugi27.ru.