389 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 282 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Комсомольск – 143
Николаевский район – 99
Амурский район – 34
Вяземский район – 29
Верхнебуреинский район – 13
Хабаровск – 12
Комсомольский район – 11
Нанайский район – 11
Аяно-Майский район –10
Ульчский район – 9
Хабаровский район – 8
Солнечный район – 4
Район им. Лазо – 3
Район им. П.Осипенко – 2
Охотский район – 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2277 коек. Свободно 299. На лечении находится 49 тяжелых пациентов, 33 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 377 429 жителей края, полностью завершили вакцинацию 350 032 человека.
Всего на лечении находится 6 353 человека. В том числе 1978 стационарно, 4 375 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 9 2879 случаев COVID-19. 85 628 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 29.10.2021в 10:36. В рубриках: Медицина.
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