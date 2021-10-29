389 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 282 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Комсомольск – 143

Николаевский район – 99

Амурский район – 34

Вяземский район – 29

Верхнебуреинский район – 13

Хабаровск – 12

Комсомольский район – 11

Нанайский район – 11

Аяно-Майский район –10

Ульчский район – 9

Хабаровский район – 8

Солнечный район – 4

Район им. Лазо – 3

Район им. П.Осипенко – 2

Охотский район – 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2277 коек. Свободно 299. На лечении находится 49 тяжелых пациентов, 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 377 429 жителей края, полностью завершили вакцинацию 350 032 человека.

Всего на лечении находится 6 353 человека. В том числе 1978 стационарно, 4 375 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 9 2879 случаев COVID-19. 85 628 человек выздоровели.