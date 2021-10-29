В муниципальных образовательных учреждениях Хабаровского края продолжаются кровельные работы. Они завершены в школах сел Герби Верхнебуреинского района, Нижние Халбы Комсомольского района, Троицкого Нанайского района и поселка Де-Кастри Ульчского района. Всего в текущем году на эти цели по инициативе главы региона Михаила Дегтярева выделено около 120 млн рублей.

В школе №1 села Троицкое во время дождя протекала крыша. Вода скапливалась в помещениях библиотеки и в нескольких учебных кабинетах. При финансовой поддержке края были завершены работы по замене кровельного покрытия, водосточной системы и установке молниезащиты. В школе поселка Де-Кастри из-за сильных осадков также затапливало учебные помещения. Сейчас эта проблема решена — ремонт в образовательном учреждении, где учатся 347 человек, уже окончен.

— В школе Де-Кастри была заменена кровля и появилась система водоотведения. Также над помещениями столовой и спортзала частично восстановлена разрушенная кирпичная кладка и подготовлена новая стропильная система. Кроме того, строители утеплили перекрытия и обработали все деревянные конструкции защитным покрытием от огня, плесени и грибка, — сообщили в комитете по образованию Ульчского района Хабаровского края.

Здание школы Нижнехалбинского сельского поселения от осадков теперь защищает новая кровля из металлочерепицы. Здесь также установлены водосточные трубы. Помимо капитального ремонта кровли, здесь был обновлен и школьный стадион. Появись тренажеры для воркаута, закупленные на грантовые средства.

Всего в текущем году планируется отремонтировать кровлю в десяти образовательных учреждений. Сейчас продолжаются работы в школе №2 г. Вяземского, пос. Лазарев Николаевского района и в дошкольной группе школы с. Красицкое Вяземского района. Запланировано проведение ремонта кровель детских садов № 47, 48, 38 пос. Эльбан Амурского района.