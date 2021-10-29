С 28 октября вступили в силу несколько важных поправок в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Одна из них — возможность подачи заявления о государственной регистрации прав в Росреестр через нотариуса.

Как сообщили в Хабаровском Росреестре, раньше это было возможно только в том случае, если сделка была нотариально удостоверена или права на недвижимость возникли после другого нотариального действия. Теперь к нотариусу можно обратиться в целях быстрого получения услуги, даже без нотариального удостоверения сделки.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко считает, что жители Хабаровского края оценят новшество, которое упростит и сократит сроки административных процедур. «Теперь, если гражданин по каким-то причинам не может подать документы в Росреестр самостоятельно — через МФЦ или электронные сервисы, у него есть возможность обратиться к любому нотариусу, который направит необходимые документы в регистрирующий орган.Исключением являются лишь случаи, когда заявителем выступает кадастровый инженер», — уточнила Елена Семченко.

Напомним, подача документов в Росреестр на регистрацию права собственности в Хабаровском крае осуществляется нотариусами уже не первый год. С 2019 года это стало обязательным этапом нотариального удостоверения сделок: все, кто совершает сделку с недвижимостью в нотариальной форме, получают возможность бесплатно и быстро зарегистрировать право собственности. Нотариусы работают с органами Росреестра с помощью электронного взаимодействия, регистрация в этом случае происходитза один рабочий день.