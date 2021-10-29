По состоянию на конец октября 2021 года ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны» (ЦЖКУ) полностью рассчиталось за всю потребленную электрическую и тепловую энергию в семи регионах ДФО. Дальневосточная энергосистема получила почти 7,5 млрд рублей с начала года за произведённый и отпущенный в адрес военных ресурс.

«Отопительный сезон на Дальнем Востоке стартовал без сбоев, – отмечает исполнительный директор ПАО «ДЭК» Александр Юров, – Напряженный и ответственный зимний период требует качественной подготовки всех энергообъектов. На ремонты и модернизацию оборудования, а также на закупку топлива ежегодно направляются значительные суммы. При этом основной источник финансирования — средства, получаемые энергетиками от потребителей. Поэтому своевременные платежи за потребленный ресурс таких крупных клиентов, как ФГБУ «ЦЖКУ», позволили подготовить топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока к прохождению зимнего пика нагрузок».

ПАО «ДЭК» и ФГБУ «ЦЖКУ» связывают стабильные взаимоотношения, в результате которых энергосистема Дальнего Востока ежегодно обеспечивается регулярными поступлениями денежных средств за отпущенные ресурсы. ФГБУ «ЦЖКУ» – один из крупнейших потребителей, которые обеспечивают стопроцентное выполнение договорных условий, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и мире.