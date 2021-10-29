В Хабаровском крае завершилась выдача денежных сертификатов на улучшение жилищных условий. По данным на конец октября, сертификаты на право социальной выплаты в рамках двух программ получила 491 семья. Общая сумма господдержки составила около 600 млн рублей.

На сегодняшний день в регионе действуют две программы – краевая и федеральная. В первом случае было выделено около 167,5 млн рублей из бюджета региона. Эти средства 101 семья направит на приобретение нового жилья в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе, где наиболее активно развивается жилищное строительство. Доли финансирования между этими территориями были определены с помощью опроса на сайте golos27.ru.

Вторая программа с участием федерального, краевого и муниципального бюджетов охватывает все районы Хабаровского края и подразумевает приобретение не только нового, но и жилья на вторичном рынке, а также погашение ипотечного кредита в том случае, если молодая семья за время участия в программе приобрела жилье самостоятельно.

– В следующем году мы ожидаем увеличение суммы краевой поддержки на приобретение молодыми семьями нового жилья – 200 млн рублей. В зависимости от состава семьи и других условий в каждом конкретном случае можно получить до 1,6 млн рублей. Эту сумму можно использовать, в том числе, как первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, – рассказала начальник отдела предоставления государственной поддержки гражданам министерства строительства края Ольга Чичаева.

Напомним, за помощью в приобретении жилья могут обращаться семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий до достижения обоими супругами возраста 35 лет (включительно).