Арбитражный суд Хабаровского края накануне принял решение о передаче прав на достройку проблемных домов компании ООО «Диалог» краевому фонду помощи обманутым дольщикам, который выступит в качестве застройщика. Соответствующее решение утверждено федеральным Фондом защиты прав дольщиков, который выделит региону 1,78 млрд рублей на завершение строительства проблемных объектов по ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Кавказской.

Соответствующее соглашение уже было заключено с краевым фондом помощи обманутым дольщикам. Эти средства в совокупности с долей, которая добавляется из краевого бюджета (285,03 млн рублей), позволяют завершить строительство проблемных долгостроев.

– Согласно законодательству, чтобы приступить к достройке домов, необходимо было пройти ряд административных процедур. В первую очередь в Минстрой России мы направили ходатайство с просьбой о смене застройщика. Получили одобрение соответствующей комиссии. Далее документы были направлены в арбитражный суд, – отметили в краевом минстрое.

Следующими этапами станет государственная регистрация перехода прав на земельные участки и объекты в краевой фонд и обследование домов для корректировки проектно-сметной документации. Эти процедуры должны завершиться до середины января будущего года.

Напомним, в конце прошлого года правительство края заключило соглашение с федеральным Фондом защиты прав дольщиков о выделении средств краевому бюджету на достройку домов, где есть обманутые дольщики, либо на выплату компенсации, если объекты находятся в низкой стадии готовности. В отношении домов ООО «Диалог» и ЖСК «Утес» федеральным фондом принято решение о достройке домов, дольщикам ООО «Тополек», ООО «Лазурит» и ООО «Техмонтаж» будут выплачены денежные компенсации. Еще один объект – ЖК «Эдельвейс» по ул. Трехгорной достроит инвестор из Белгорода без привлечения бюджетных средств.

Напомним, что договоренности о финансировании проблемных строек Хабаровского края по линии федерального центра достигнуты благодаря личным встречам Михаила Дегтярева с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.