425 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 292 человека. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за минувшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 365
Хабаровский район – 60
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2342 койки. Свободно 234. На лечении находится 53 тяжелых пациента, 35 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 382503 жителя края, полностью завершили вакцинацию 353898 человек.
Всего на лечении находится 6722 человека. В том числе 2108 стационарно, 4614 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 94138 случаев COVID-19. 86 508 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 01.11.2021в 09:26. В рубриках: Медицина.
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 389 новых случаев COVID-19
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлен 371 новый случай COVID-19
- В Хабаровском крае будут поэтапно вводить систему QR-кодов
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлен 361 новый случай COVID-19
- Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Хабаровском крае ухудшается