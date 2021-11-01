425 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 292 человека. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за минувшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 365

Хабаровский район – 60

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2342 койки. Свободно 234. На лечении находится 53 тяжелых пациента, 35 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 382503 жителя края, полностью завершили вакцинацию 353898 человек.

Всего на лечении находится 6722 человека. В том числе 2108 стационарно, 4614 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 94138 случаев COVID-19. 86 508 человек выздоровели.