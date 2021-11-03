В правительстве Хабаровского края прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Темпы заболеваемости COVID-19 в регионе за последние 4 недели выросли в 6 раз. За неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 2759 случаев заболевания. Участниками штаба принято решение с 4 по 12 ноября 2021 года в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине, поселке Переяславка района имени Лазо, а также в Хабаровском районе запретить оказание услуг торговли в ТЦ, общественного питания, за исключением работы на вынос. Детские сады, школы и колледжи продолжают работать в обычном режиме.

Так, согласно нововведениям, оказание услуг торговли в торговых центрах запрещено с 4 по 12 ноября 2021 года. Запрет не распространяется на продажу продовольственных товаров, работу зоомагазинов и аптек. Ограничения не коснутся услуг общественного питания, которые работают на вынос или осуществляют доставку заказов, а также мест общественного питания, работающих в зданиях авто-, железнодорожных, речных(морских) вокзалов, портов и аэропортов.

– Наибольший прирост заболевших наблюдается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Николаевском, Солнечном, Комсомольском, Амурском, Вяземском муниципальных районах края. Растет количество пациентов на ИВЛ и тяжелых больных, на текущий момент их 49, еще 1,5 недели назад эта цифра была на порядок ниже. В прошлом году прирост смертности составил 2600 человек, за 10 месяцев 2021 года эти значения уже превышены. Серьезные ограничительные меры сейчас крайне необходимы, – отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Работа бань, детских игровых центров, комнат и аттракционов в закрытых помещениях, а также магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной продукции, в которых объем продажи алкогольной продукции превышает 50%, будет приостановлена до 12 ноября в указанных 8 населенных пунктах. Для посещения спа-салонов, косметических салонов, парикмахерских с 4 ноября нужно будет предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего, а с 7 ноября это правило станет обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Хабаровского края.

С 4 ноября учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, должны перевести не менее 70% работников на дистанционный режим работы.

С 13 ноября предъявление QR-кодов потребуется в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине, поселке Переяславка района имени Лазо, а также в Хабаровском районе при посещении торговых центров, организаций общественного питания, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. С декабря также планируется введение QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

За последнюю неделю коечный фонд Хабаровского края увеличили на 336 коек в Хабаровске, районе имени Лазо, Амурске. Развернуто 2 428 коек, загруженность составляет 89%, также осуществляется перевод корпуса Краевой психиатрической больницы в Южном микрорайоне Хабаровска в красную зону. В 11 СКТ-центрах ежедневно проводится 700 исследований, методом ИХА и ПЦР за неделю врачи выполнили 44 476 исследований.

В Хабаровский край с начала 2021 года поступило 566 858 доз вакцины, в наличии 175 183 доз. Также 3 ноября поступило 4 950 доз вакцины «Ковивак». Она будет распределена по всем медицинским учреждениям региона, в том числе и по 12 мобильным пунктам края. С 4 по 7 ноября пункты будут работать в обычном режиме. На текущий момент иммунитет против COVID-19 получили 391 315 человек, полностью завершили вакцинацию 360 266 человек.