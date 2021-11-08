496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 248 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 370
Комсомольск – 68
Хабаровский район – 16
Солнечный район – 33
П.Осипенко район – 9
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2533 койки. Свободно 305. На лечении находится 59 тяжелых пациентов, 42 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 398 385 жителей края, полностью завершили вакцинацию 364 918 человек.
Всего на лечении находится 8 200 человек. В том числе 2228 стационарно, 5 972 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 97 420 случаев COVID-19. 88 288 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 08.11.2021в 09:45. В рубриках: Медицина.
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