496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 248 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 370

Комсомольск – 68

Хабаровский район – 16

Солнечный район – 33

П.Осипенко район – 9

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2533 койки. Свободно 305. На лечении находится 59 тяжелых пациентов, 42 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 398 385 жителей края, полностью завершили вакцинацию 364 918 человек.

Всего на лечении находится 8 200 человек. В том числе 2228 стационарно, 5 972 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 97 420 случаев COVID-19. 88 288 человек выздоровело.