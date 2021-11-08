В регионе впервые издан этнографический атлас. В нем собрана вся информация о народах, проживающих на территории края, об истории заселения Дальнего Востока, традициях и особенностях жизни коренных народов. Тираж будет передан для дальнейшего использования в библиотеки и школы.

«Этноатлас Хабаровского края» издан на средства гранта, который в этом году Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ) выиграла в конкурсе президентских грантов в области культуры и искусства. Издание было отпечатано в Хабаровской краевой типографии тиражом 1,5 тыс. экземпляров, – отметил министр культуры края Юрий Ермошкин.

Авторами-разработчиками выступили преподаватели вузов, сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки, архивов, краеведы. По содержанию издательский проект уникальный, в нашем регионе аналогичный атлас никогда не издавался. В России аналогичный справочник выходил 30 лет назад тиражом 1000 экземпляров. Тираж книги будет безвозмездно передан общедоступным библиотекам и библиотекам учреждений образования.

На сегодняшний день специалисты ДВГНБ готовят большую просветительскую программу по продвижению этноатласа. До конца этого года запланирован цикл информационно-просветительских мероприятий в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, районах Хабаровского края, как в режиме онлайн, так и в очном формате. На основе материалов книги «Этноатлас Хабаровского края» подготовлены интеллектуальные квесты, онлайн-викторина.

В ближайшее время электронный вариант этноатласа будет размещен на сайте библиотеки www.fessl.ru