«Горячая линия» главного управления регионального госконтроля продолжает принимать жалобы жителей многоквартирных домов на работу управляющих компаний. Недавно инспекторы помогли хабаровчанам решить проблемы с коммунальными сетями в домах по ул. Краснореченская, 18 и ул. Владивостокская, 38. В первом текли батареи, а во втором топило канализацию. Управляющие компании домов не спешили принимать меры.

– Мы проверили оба дома и выявили нарушения со стороны УК. В итоге по ул. Краснореченской уже вечером того же дня ремонтники устранили течь. По адресу ул. Владивостокская на ремонт ушло 2 дня. Однако, если бы жильцы оперативно не обратились, то срок бы сильно растянулся. Поэтому люди должны понимать, что, если их УК не принимает меры, нужно сразу же сообщать в надзорные органы. Тем более важно быстро обращаться в случае различных течей. Ведь сейчас полным ходом идет отопительный период, а для ремонта нужно отключать стояки. Поэтому такие аварии нужно устранять максимально быстро, – заместитель начальника управления жилищного надзора Олег Кустов.

В главном управлении регионального госконтроля в очередной раз напомнили, что согласно правилам по всем вопросам, связанным с содержанием общедомового имущества многоквартирного дома, в первую очередь нужно обращаться в свою управляющую организацию. Но если заявление по каким-то причинам остается без внимания, то рекомендуется без промедлений сообщить в орган государственного жилищного надзора. Сделать это можно по месту нахождения организации: 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43. В холле установлен специальный ящик для приема обращений. Также можно позвонить на «горячую линию»: 8 (4212) 40-23-40 (номер работает круглосуточно), или оставить обращение в Инстаграм-аккаунте ведомства: krgkl.khv. Реакция на официальное обращение обязательно последует.