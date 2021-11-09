Глава региона проверил ход строительства социально значимых объектов в Хабаровском районе.

Сегодня в ходе рабочей поездки по Хабаровскому району Михаил Дегтярев побывал на строительных площадках сел Мичуринское, Виноградовка, Мирное и Матвеевка. Здесь возводятся современные детские сады, школа и амбулатория.

Строительство этих социально значимых объектов ведется в рамках исполнения указов Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации», «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и государственной программы «Развитие здравоохранения Хабаровского края».

Стройплощадка общеобразовательной школы на 250 мест в Мичуринском стала первым объектом, где сегодня побывал губернатор края. Здесь подрядчик заверил, что уже в четвертой четверти этого учебного года классы распахнут свои двери.

– Необходимость в новой школе местные жители испытывали последние 30 лет. В этом селе ежегодно отмечается прирост населения. А в рамках комплексного подхода по улучшению условий проживания людей в сельской местности в настоящее время минтрансом рассматривается заявка администрации Мичуринского на получение субсидии на ремонт подъездной дороги по ул. Широкая, – отметил Михаил Дегтярев.

В существующей в селе школе дети учатся в две смены. Учебные классы организованы на базе детского сада: многие помещения просто не приспособлены под необходимые потребности. В новой же школе в том числе предусмотрены помещения для школьного музея и современного актового зала с костюмерной и гримерной.

Следующим объектом к посещению стала амбулатория в селе Виноградовка. Будущее медучреждение рассчитано на прием 50 пациентов в день и призвано существенно снизить нагрузку на действующую амбулаторию, расположенную в селе Мичуринское, куда приходится обращаться жителям близлежащих населенных пунктов. Но сегодня на стройплощадке работы не ведутся. При этом завершение работ на объекте планируется в декабре этого года.

– Есть вопросы к службе заказчика правительства Хабаровского края. Мы будем разбираться. Если причина задержки строительства в наших кадрах, то мы примем самые быстрые меры в течение 48 часов, – прокомментировал ход строительства медицинского объекта глава региона.

Возведение двух детских садов в Матвеевке и Мирном, куда затем отправился губернатор, было начато практически одновременно. Но несмотря на схожие технические характеристики объектов и сроки выполнения контрактов, – оба дошкольных учреждения должны быть сданы в декабре 2021 года – возведение детского сада в селе Матвеевка отстает от графика на более, чем шесть месяцев. Готовность этого объекта не позволит сдать его в установленный срок: до сих пор не смонтированы наружные и внутренние инженерные сети. К отделочным и пуско-наладочным работам также еще не приступали.

При этом, что касается детского сада в Мирном, то там в настоящее время ведется подготовка документации для получения акта ввода объекта в эксплуатацию. Министерство образования и науки края проводит организационные мероприятия по закупке игрового оборудования для будущих воспитанников.

– Там, где подрядчик на торгах занижал стоимость, потом недобросовестно относился к выполнению работ – мы видим проблемы. Будем делать выводы, в том числе с привлечением правоохранительных органов и прокуратуры. Возможно расторжение контракта с некоторыми недобросовестными подрядчиками, – отметил Михаил Дегтярев.

Также губернатор подчеркнул, что с теми строительными организациями, кто работает в срок и с вниманием относится к государственным средствам особенно в рамках нацпроектов, будет обеспечена поддержка со стороны правительства Хабаровского края.