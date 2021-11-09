494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 181 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Комсомольск – 21
Хабаровск – 424
Амурский район – 1
Николаевский район – 1
Хабаровский район – 47
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 553 койки. Свободно 252. На лечении находятся 57 тяжелых пациентов, 40 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 401 110 жителей края.
Всего на лечении находится 8 509 человек. В том числе 2 301 стационарно, 6 208 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 97 914 случаев COVID-19. 88 469 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 09.11.2021в 10:56. В рубриках: Медицина.
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