9 ноября на расчистке пространств будет задействовано более 50 единиц техники и 41 рабочий.
Как рассказали в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, ночью специализированная техника проводила посыпку главных магистралей города, а также обрабатывала пути следования общественного транспорта. На трассы высыпано 185,6 тонн пескосоляной смеси, 16,6 тонн реагента и 4 тонны соли.
«Городские службы благоустройства трудятся круглосуточно. Сейчас в приоритете — расчистка остановочных пунктов и посадочных площадок, уборка пешеходных переходов, уборка спусков и подъемов, обработка реагентом основных магистралей», — сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства.
В течение дня спецмашины зайдут на улицы Карла Маркса, Ленинградскую, Калинина, Комсомольскую, Дзержинского, Бойко-Павлова, лейтенанта Орлова, Пионерскую, Тихоокеанскую, Артемовскую, Трехгорную и другие.
Эта запись была опубликована 09.11.2021в 11:23. В рубриках: Общество.
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