Со следующего года в крае для неработающих малоимущих пенсионеров увеличится региональная доплата к пенсии. Ее средний размер составит 4,6 тыс. рублей. Перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года.

Как пояснили в министерстве социальной защиты края, увеличение регдоплаты к пенсии связано с изменением величины прожиточного минимума неработающего пенсионера. Исходя из этого показателя, рассчитывается мера поддержки. В 2022 году прожиточный минимум для этой категории граждан составит 14509 рублей, что на 1304 рубля больше, чем текущем году.

– Размер региональной социальной доплаты к пенсии определяется как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера и общей суммой его материального обеспечения. Поэтому количество получателей региональной социальной доплаты к пенсии ежегодно изменяется в зависимости от увеличения величины прожиточного минимума, а также размеров пенсий и иных социальных выплат, установленных федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края, – сообщили в профильном ведомстве.

На сегодняшний день мерой поддержки пользуется более 40,5 тыс. человек. Средний размер доплаты к пенсии составляет 4074,70 руб. В следующем году средний размер доплаты к пенсии составит 4617,42 руб.