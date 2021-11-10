494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 181 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Комсомольск – 21

Хабаровск – 424

Амурский – 1

Николаевский – 1

Хабаровский – 47

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 553 койки. Свободно 252. На лечении находятся 57 тяжелых пациентов, 40 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 401 110 жителей края.

Всего на лечении находится 8 509 человек. В том числе 2 301 стационарно, 6 208 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 97 914 случаев COVID-19. 88 469 человек выздоровели.