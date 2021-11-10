Вагон, посвященный Хабаровскому краю, вышел на Арбатско-Покровскую линию московского метро в составе нового брендированного поезда «Дальневосточный экспресс». Запуск состава открыл комплекс мероприятий «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». Тематический поезд выходит на линии метрополитена уже в четвертый раз. По традиции старт отправке «Дальневосточного экспресса» дал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

– Президент России Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. На территории региона реализуются сотни инвестиционных проектов. Строятся новые школы, больницы. На это выделены значительные средства в бюджете Российской Федерации. Важно, чтобы Дальний Восток развивался в содружестве и взаимодействии со всей Россией. В Москве, столице нашей Родины, сосредоточено значительное количество финансовых средств, сконцентрирована деловая активность. Нужно, чтобы москвичи, входя в вагоны этого поезда, вспоминали о том, что у нас есть Дальний Восток – прекрасное место для путешествий, отдыха и бизнеса; просто для того, чтобы приобрести один гектар и получить новую свободу и что-то создать на земле, – отметил Юрий Трутнев.

«Дальневосточный экспресс» включает в себя десять вагонов, шесть из них разделены на две секции и посвящены одиннадцати регионам ДФО. Еще три вагона поезда расскажут пассажирам о специальных программах развития Дальнего Востока. В первом вагоне они смогут узнать о программе «Дальневосточный гектар» и сделать селфи на фоне своего «будущего участка». Второй вагон рассказывает о возможностях учебы и трудоустройства на Дальнем Востоке. Отдельный вагон посвящен дальневосточной природе. В нем представлена информация о ключевых заповедниках, экотропах, «зеленых» маршрутах, редких видах животных и добровольческих программах, призванных сохранить уникальную природу этой территории и ее обитателей.

– Россия прекрасна, но, пройдя по этому поезду, понимаешь, что самой большой ее драгоценностью является Дальний Восток. Дальний Восток занимает 40% территории нашей страны, и каждый вагон этого поезда передает энергию людей, природы, глубину истории, цивилизации, которая там зарождалась и с которой начиналось величие нашей страны. Хочу поздравить креативную команду этого проекта и команду Московского метрополитена, а главное – самих москвичей с тем, что им повезло прикоснуться к этому чуду, чуду Дальнего Востока. Очень надеюсь, что это прикосновение зародит в москвичах желание побывать там, – поделился впечатлениями Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В «Дальневосточном экспрессе» образца 2021 года есть и вагон-ресторан, проехаться в котором приглашают всех ценителей аутентичной кухни. На стенах этого вагона представлены рецепты блюд дальневосточной кухни от известных шеф-поваров регионов ДФО. А с помощью QR-кодов, размещенных в других вагонах, пассажиры метро могут ознакомиться с видеороликами о туристическом и промышленном потенциале регионов Дальнего Востока. В общей сложности представлено более 40 видео.

Состав будет курсировать в московском метро в течение полугода. Планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более 2 млн пассажиров.

Напомним, что «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» – традиционный комплекс мероприятий, который в пятый раз пройдет в столице в ноябре-декабре 2021 года. Реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Правительства Москвы. Организатор мероприятий – НО «Фонд развития социальных инициатив». Новости о «Днях регионов Дальнего Востока в Москве» публикуются на официальном сайте.