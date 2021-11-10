По состоянию на 8 ноября в регионе официально зарегистрировано 97914 случаев заболевания COVID-19, из них 60669 – жители Хабаровска.

«Этот показатель в 3 раза превышает тот, который был зафиксирован за аналогичный период в 2020 году. За истекшую неделю корановирусом в городе заболело 1549 человек, это почти в два раза больше, чем за предыдущую неделю. Тогда опасное заболевание было выявлено у 871 человека», — отметила Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19 в Хабаровске проводят рейды по соблюдению масочного режима. Проверки проходят в общественном транспорте, а также в сфере торговли и общественного питания. Сотрудники администрации совместно с полицейскими следят за выполнением необходимых требований.

«За прошедшую неделю было проведено 6 рейдов по предприятиям торговли и общественного питания. Обследовано 835 объектов, сделано 16 замечаний. Их устранили на месте. В это же время проходили проверки в общественном транспорте. Было осуществлено 4 выезда, осмотрено 88 единиц транспорта, выявлены случаи несоблюдения масочного режима экипажами автобусов. Информация о результатах проведенного мониторинга доведена до перевозчиков для оперативного реагирования и устранения нарушений», — добавила Татьяна Скорик.

Широко ведется работа по вакцинации населения. Прививка от коронавируса на данный момент — самый действенный способ защитить здоровье.

«Информирование населения о необходимости вакцинации проходит посредством информационных встреч, с помощью СМИ и социальных сетей, через информационные материалы, а также при проведении различных акций», — сказала Татьяна Скорик.

Кроме того в городе проходит профилактика сезонных заболеваний. С 1 по 7 ноября было зарегистрировано 3986 случаев ОРВИ, это на 1608 случаев меньше, чем за предыдущую неделю. В настоящее время заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией выше эпидпорога на 2,4%, в том числе среди лиц старше 15 лет на 77,1%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Беспокойство вызывает и внебольничная пневмония. С 1 по 7 ноября в Хабаровске зарегистрировано 552 случая с этим диагнозом, что на 46 случаев меньше, чем за предыдущую неделю. Количество заболевших среди лиц 65 лет и старше — 235 человек, в возрасте от 40 до 64 лет – 200 человек, от 18 до 39 лет — 64 человека, среди подростков 2 случая, а среди детей – 51. Госпитализировано 428 человек. С начала года заболело 18 951 человек, при этом зафиксировано 875 летальных исходов.

Напомним, что информацию по профилактике заболеваний и о том, где в Хабаровске находятся пункты вакцинации можно найти на сайте здоровыйхабаровск.рф