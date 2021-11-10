О мере поддержки предпринимателей и самозанятых напоминают бизнесу власти Хабаровского края. Субъекты малого и среднего предпринимательства региона (МСП), а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут платить аренду в объектах краевого имущества по сниженным ставкам. Подробно об этом рассказали в краевом министерстве имущества.

– Суть краевой имущественной поддержки заключается в том, что предприниматель или самозанятый гражданин может взять в аренду имущество из предлагаемого краевого перечня, оформив договор аренды на льготных условиях в максимально сжатые сроки. За первый год аренды он будет платить не более 40 процентов от арендной платы, за второй год – не более 60 процентов, а за третий год – не более 80 процентов. Только с четвертого года размер арендной платы будет составлять 100 процентов. То есть при договоре на пять лет, пользоваться льготой он сможет три первых года. Арендатору дается право последующего выкупа, он также может сократить срок аренды, обратившись в ведомство, – отметил заместитель начальника управления реализации государственного имущества министерства имущества края Павел Резанов.

Он добавил, что при отсутствии заявок на планируемое к аренде имущество от иных предпринимателей, договор аренды будет заключаться без проведения торгов. Накануне в перечень краевого имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, было добавлено 14 объектов, в том числе расположенных в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Для удобства предпринимателей и самозанятых граждан подробная информация об имущественной поддержке, а также перечни имущества размещаются на официальных сайтах муниципальных районов края, министерства имущественных отношений края, а также на портале центра оказания услуг «Мой бизнес». Предпринимателей и самозанятых призывают оставлять свои заявки.

Полезной информацией для предпринимателей станет и то, что министерство в качестве дополнительной помощи бизнесу рассматривает возможность временного замораживания действующих арендных ставок. Плату за помещения в следующем году могут оставить на уровне этого года.