Северным межрайонным следственным отделом гор.Хабаровск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия шесть жителей города в разные дни лета 2021 года через посредника передали взятку в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, должностному лицу из числа медицинского персонала одной из городских поликлиник г. Хабаровска за совершение незаконных действий, а именно, выдачу сертификата о пройденной вакцинации и внесение ложных сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Российской Федерации о вакцинации от COVID-19, без фактической постановки вакцины.

Оперативное сопровождение оказывают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия. Расследование продолжается.