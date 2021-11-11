По данным регионального минздрава, пик заболеваемости COVID-19 в Хабаровском крае продолжается в течение 17 недель. Регион находится в тройке лидеров среди субъектов РФ по темпу прироста заболевших. Среднесуточный прирост увеличился с 0,3% до 0,5%, что выше среднероссийских показателей. Ежедневно диагноз подтверждается более чем у 500 человек. Около 1000 пациентов находятся на кислородной поддержке. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Хабаровске, Комсомольске и Николаевске-на-Амуре, Ванинском, Амурском, Солнечном, Комсомольском, Нанайском и районе имени Лазо. В госпиталях края развернуто 2553 коек, загруженность коечного фонда – почти 90%. Дополнительные места для «ковидных» пациентов в ближайшие месяцы будут оборудованы в больницах Бикинского и района имени Лазо.

На заседании оперативного штаба заместитель председателя правительства края Евгений Никонов констатировал, что пока принятые антиковидные меры к положительной динамике не привели.

– За минувшую неделю темпы вакцинации в целом по краю увеличились, но, чтобы преодолеть пик заболеваемости, в день от опасного вируса нужно прививать до 6 тысяч человек по краю. Сейчас эта цифра – около 4 тысяч. Антиковидные меры будем усиливать, а к нарушителям начнем применять жесткие меры, ведь в конечном итоге они пренебрегают не только своим, но и здоровьем окружающих, – сообщил Евгений Никонов.

По итогам заседания оперативного штаба коллегиально с региональным управлением Роспотребнадзора и другими ведомствами было принято решение ввести дополнительные антиковидные ограничения. Они, как и первые ограничения, затронут 8 муниципальных образований: Хабаровск и Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Бикин, Амурск, пос. Переяславка.

С 20 ноября QR-код вакцинированного или переболевшего в течение полугода, справка (сертификат) о вакцинации или перенесенном заболевании потребуются при посещении любого торгового или торгово-развлекательного центра общей площадью 1000 кв. м. и более, требование также распространяется на магазины и крытые рынки торговой площадью 1000 кв. м. и более. Всего ограничения затронут 160 торговых центров и 150 магазинов по краю. В том числе строительные гипермаркеты: «Леруа Мерлен», «Баярд», «СВИФ», «Столичный двор» и другие.

С 20 ноября на дистанционный режим работы должно будет уйти большинство сотрудников (не менее 70%) сферы банковских, финансовых и страховых услуг в случае, если в их организациях вакцинировано менее 80% человек. Минэкономразвития проработает вопрос о поощрении организаций и предприятий, где привито более 90% сотрудников. В свою очередь субъекты малого и среднего предпринимательства с низким (менее 80%) уровнем вакцинации сотрудников могут быть лишены финансовой поддержки.

С 1 декабря QR-код либо справка переболевшего понадобится и всем сотрудникам госструктур. Антиковидную систему пропуска рекомендовано ввести в административных зданиях органов федеральной исполнительной власти и органов местного самоуправления. Сотрудники, у которых есть подтвержденный медотвод, должны быть отправлены с 1 декабря на дистанционный режим работы.

Совместно с федеральными ведомствами прорабатывается вопрос введения QR-кодов с 1 декабря в терминале международного аэропорта Хабаровск. При планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск гражданам рекомендовано иметь при себе именно QR-код либо официально заверенный медотвод.

Контрольные мероприятия, по словам главного санитарного врача края Татьяны Зайцевой, будут проходить на регулярной основе.

– В минувшие нерабочие дни наши специалисты провели 77 рейдов, и более чем в 70% случаев выявлены нарушения: отсутствие дезинфекции, неполный охват вакцинации сотрудников, несоблюдение масочного режима. Среди основных нарушителей предприятия торговли, образовательные и медицинские организации, учреждения культуры. Предупреждений больше не будет. Составляем на нарушителей административные дела, – отметила Татьяна Зайцева.

Прозвучали на штабе и адреса ночных клубов, которые в обход поручений Президента РФ продолжают работать с 23:00 до 6:00. Материалы на нарушителей передадут в уполномоченные органы.

Как отметили участники заседания штаба, о действенности ограничительных мер свидетельствует статистика. Так, например, количество заболевших жителей 60+ за последнюю неделю снизилось с 14 до 10%, это показатель того, что начала «работать» обязательная самоизоляция.

Снизилась заболеваемость и среди школьников младшего возраста. Чтобы сохранить тенденцию, принято решение продлить запрет на работу детских игровых центров, комнат, аттракционов в закрытых помещениях с 13 по 28 ноября включительно.

Еще одним решением оперативного штаба стала новая функция «горячей линии 122». По этому номеру пожилые люди 60+ смогут оформить заявку на вакцинацию на дому. Кроме того, к работе «горячей линии» подключат врачей, которые будут консультировать жителей края по вопросам медотвода от прививки против коронавируса.