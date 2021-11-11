В лесном питомнике, расположенном в селе Некрасовка Хабаровского района в холодильные камеры поместили партию сеянцев лиственницы и кедра. В июле будущего года их высадят на территориях, где лес был вырублен или погиб от пожаров. До этого времени сеянцы будут заморожены. Это стало последним этапом лесовосстановительных работ, которые шли в регионе на протяжении всего года. Ход консервации стратегического запаса в рамках рабочего визита в питомник проверил заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров.

– Всего в лесных питомниках краевыми государственными автономными учреждениями, работающими по всему региону, было выращено более 12 миллионов штук сеянцев лесных растений. Весь этот посадочный материал будет использован для восстановления утраченного леса. В этом сезоне предстоит засадить молодым лесом 63 тысячи га. Сейчас выполнено более половины работ, а окончательные итоги можно будет подвести в декабре. На последнем этапе у нас началась консервация саженцев для следующего сезона. В этом питомники было выращено свыше 4,4 млн штук, – рассказал Вадим Сабуров.

Он добавил, что в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» Хабаровскому краю из федерального бюджета было выделено 24,3 млн рублей на закупку лесохозяйственной техники и оборудования. На эти средства были приобретены один гусеничный трактор и 12 единиц навесного оборудования. С поставщиками были заключены контракты на 4 холодильных камеры, с помощью которых в будущем можно будет хранить еще больше сеянцев. Все это внесет дополнительный вклад в климатическую повестку России.

Посадка леса обычно начинается весной, но основной объем работ выполняют летом и осенью. К примеру, на юге Хабаровского края хорошо приживаются кедр корейский и лиственница. Именно эти породы лесники используют для посадок в первую очередь. Искусственное восстановление охватывает весь регион и включает целый комплекс мероприятий: от заготовки лесных семян, выращивания из них сеянцев и саженцев хвойных пород и ухода за ними, высадки их на лесокультурные площади до перевода в покрытые лесом земли. После посадок за молодыми деревьями ухаживают, чтобы они не погибли. В этом году предстоит проследить за приживаемостью сеянцев на площади 5,8 тысячи га. Результатом такой сложной схемы лесовосстановления должно стать стопроцентное замещение погибших деревьев новыми.

Напомним, сейчас в Хабаровском крае сеянцы выращивают в 54 теплицах. Самый большой комплекс расположен в селе Неркасовка, в нем 26 теплиц. К 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» запланировано провести лесовосстановление на всех площадях, где были вырублены или погибли лесные насаждения.