Губернатор Хабаровского края находится с рабочим визитом в Москве.

В Москве состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Спикер отметила, что регион является одним из перспективных, вместе с тем здесь есть вопросы, по которым необходимо работать.

– Многие из них требуют участия федерального центра. Совет Федерации как палата регионов готов оказать содействие и поддержку. Мы готовы подключаться, – сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, жители края ждут перемен, улучшения качества жизни, возлагают на избранного губернатора большие надежды.

– Вопросы нужно решать, находясь в постоянном диалоге с людьми, советоваться с жителями, учитывать их пожелания. Важно, чтобы была поддержка общества, – отметила председатель Совета Федерации.

Михаил Дегтярев проинформировал Валентину Матвиенко о планах развития региона.

– Мы будем их реализовывать совместно с Правительством Российской Федерации, Федеральным Собранием, всеми здоровыми политическими силами региона, – подчеркнул на встрече губернатор Хабаровского края.

Также были затронуты вопросы, связанные с распространением COVID-19, введением QR-кодов для посещения общественных мест, ходом вакцинации населения.

– Приходится принимать жесткие меры. Мы полностью закрыли торговые центры. После того, как мы их откроем с 13 ноября, вводятся QR-коды. Это касается и всех учреждений культуры, спорта, а также транспорта междугороднего сообщения. Чтобы людям было удобно вакцинироваться, созданы 220 мобильных медицинских бригад, работают 45 мобильных пунктов. Имеем достаточный запас вакцины, – рассказал о борьбе с распространением коронавирусной инфекции Михаил Дегтярев.

Председатель Совета Федерации отметила, что необходимо активно вести разъяснительную работу, создавать условия, чтобы людям было удобно вакцинироваться.

Кроме того, стороны обсудили исполнение национальных проектов в регионе и запланировали проведение Дней Хабаровского края в Совете Федерации во второй половине 2022 года.