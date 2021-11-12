Циклон, прошедший по территории Хабаровского края с 9 по 11 ноября, не привел к чрезвычайным ситуациям. По информации Дежурно-диспетчерской службы правительства края, крупных аварий на объектах ТЭК и ЖКХ не зарегистрировано. В 4 населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. По отдельным направлениям в регионе еще сохраняются ограничения для транспорта.

– На 12:00 12 ноября остаются закрытыми для пассажирских автобусов трассы Хабаровск – Бикин на участке с 12 по 240 км, Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Селихино – г. Николаевск-на-Амуре с 420 по 627 км, а также автодорога п. Березовый – с. Бриакан – с. им. Полины Осипенко на участке с 0 по 144 км. Временное ограничение движения для всех видов транспорта действует на автодороге г. Комсомольск-на-Амуре – Солнечный, подъезд к п. Горный, – рассказали в ДДС края.

Паромные переправы, аэропорт г. Хабаровска работают в штатном режиме. До улучшения погодных условий временно закрыто авиасообщение с аэропортами в населенных пунктах Охотск, Николаевск-на-Амуре, Нелькан, Богородское и Хурба (г. Комсомольск-на-Амуре).

Дорожные службы продолжают приводить в нормативное состояние автодороги и федеральные трассы. За последние сутки к расчистке дорожного полотна привлекалось 144 единицы техники, в г. Хабаровске на таких работах было задействовано 52 единицы техники, работали 150 человек, было отсыпано почти 100 тонн реагента.

По данным синоптиков, циклон покинет территорию региона 12 ноября. Сегодня, по данным Дальневосточного УГМС, опасных метеоусловий в крае не возникнет, однако на севере, особенно у побережья Охотского моря, еще сохранится снежная и ветреная погода.