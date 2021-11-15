518 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 139 человек. При этом зарегистрировано 6 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Район Полины осипенко – 7
Комсомольский район – 18
Комсомольск – 168
Солнечный – 4
Ульчский район – 10
Амурский район – 57
Хабаровск – 254
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 567 койек. Свободны 389. На лечении находятся 47 тяжелых пациентов, 30 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привиты от коронавирусной инфекции 424 624 жителя края.
Всего на лечении находятся 9 946 человек. В том числе 2 178 стационарно, 7 768 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 994 случая COVID-19. 90 090 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 15.11.2021в 11:00. В рубриках: Медицина.
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