518 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 139 человек. При этом зарегистрировано 6 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Район Полины осипенко – 7

Комсомольский район – 18

Комсомольск – 168

Солнечный – 4

Ульчский район – 10

Амурский район – 57

Хабаровск – 254

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 567 койек. Свободны 389. На лечении находятся 47 тяжелых пациентов, 30 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привиты от коронавирусной инфекции 424 624 жителя края.

Всего на лечении находятся 9 946 человек. В том числе 2 178 стационарно, 7 768 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 994 случая COVID-19. 90 090 человек выздоровели.