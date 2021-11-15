Минцифры России сообщает о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса, который будет применен в том числе и на территории Хабаровского края. Компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО. Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В настоящий момент проходит отбор правообладателей и программного обеспечения, уже объявлены его первые победители. Узнать о программном обеспечении, доступном малому и среднему бизнесу по льготной цене, можно на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий в сети Интернет.

– Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействие с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты будут для компаний МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется Министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно будет заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности. Единственное условие – находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России (ofd.nalog.ru). На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд рублей, – рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское программное обеспечение. Компаниям будет предложено более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует их к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и поможет цифровой трансформации, расширит и масштабирует бизнес.