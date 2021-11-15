Мобильные прививочные пункты Хабаровского края перестраивают свою работу в связи с большим количеством желающих вакцинироваться от COVID-19. В действующих пунктах решено удлинить рабочий день, а также увеличить количество сотрудников, проводящих осмотр перед вакцинацией, для того, чтобы разграничить потоки посетителей. Например, в клинике «Эксперт» Хабаровска сейчас можно сделать прививку до 23:00. Также, в связи с новыми ограничительными мероприятиями, в регионе для удобства жителей открылся новый мобильный пункт вакцинации на автовокзале краевой столицы. Прорабатывается вариант с запуском первого круглосуточного прививочного пункта. С полным перечнем мобильных пунктов региона можно ознакомиться в приложении.

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, за минувшие выходные прививку против коронавирусной инфекции сделали почти 5000 человек. В Хабаровском крае сейчас работает 15 мобильных пунктов, вакцинацию также ведет 201 выездная бригада. Каждый пункт вакцинации работает с полной нагрузкой – до последнего посетителя.

– В нашей клинике можно пройти в том числе и вакцинацию против коронавирусной инфекции. Работают 2 терапевта, которые проводят предварительный осмотр пациентов, измеряют уровень насыщения крови кислородом, давление, температуру, собирают анамнез. Мы ведем прием в режиме предварительной записи с 7 утра до 23 часов вечера. Сейчас пока в нашей клинике в наличии вакцина Спутник V, ожидаем поставку Спутник-Лайт, как и другие учреждения. Отмечу, у нас могут получить иммунитет к коронавирусной инфекции в том числе и иностранные граждане, – рассказала Елена Димова, директор клиники «Эксперт».

После того, как пациент сделал прививку против COVID-19, сотрудники медорганизации вносят данные в единый регистр. После этого в личном кабинете на сайте Госуслуги ему станет доступен сервис «Дневник самонаблюдения». По окончании полного курса вакцинации, станет доступен сертификат о прохождении прививки от COVID-19 и уникальный QR-код. Код действует в течение 1 года. Напомним, курс вакцинации ГамКовидВак (Спутник V) составляет 21 день, именно после такого срока вводится второй компонент вакцины.

Краевой минздрав напоминает, что постоянными противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 являются беременность сроком до 22 недель, возраст младше 18 лет, тяжелые аллергические реакции в анамнезе (отек Квинке), острый период заболеваемости, лейкемия, гиперчувствительность, проявляющаяся по отношению к одному из компонентов вакцины, либо вакцины, содержащей аналогичные компоненты.

Согласно последней информации Министерства цифрового развития РФ, после прививки вакциной Спутник-Лайт QR-код начинает действовать на 21-й день после прохождения вакцинации. Это срок, когда формируется иммунный ответ у организма. После прививки человеку также выдается справка о прохождении вакцинации, ее тоже можно предъявлять для посещения, например, магазинов до того времени, как появится QR-код на госуслугах.