Из-за относительно теплой осенней погоды ледостав на Амуре в этом году ожидается на 10–15 дней позже средних многолетних значений, то есть в конце ноября. Такой прогноз сделали специалисты Дальневосточного УГМС.
Сейчас на большинстве водоемов региона активно идет процесс образования льда. Лишь отдельные участки рек и некоторые озера, преимущественно на севере Хабаровского края, уже сковало льдом. На южных реках наблюдаются забереги, а в верхнем течении рек Хор, Тунгуска идет ледоход, на реке Кия у села Марусино прошел ледостав.
– На Нижнем Амуре на участке до села Мариинское, в том числе у краевой столицы, пока наблюдается ледоход различной интенсивности. На отдельных протоках уже установился ледостав. Но по устью реки льда пока нет. По данным гидрологов, у Николаевска-на-Амуре лед встанет с 20 по 23 ноября, у Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска – к 28 ноября – 2 декабря, – сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.
Спасатели предупредили, что с учетом складывающихся метеорологических условий прочный, однородный лед на реках появится в этом году еще не скоро. Весь опасный период спасатели, инспекторы ГИМС, представители органов местного самоуправления продолжат проводить профилактические рейды в популярных местах выхода и выезда людей на лед. В ведомстве призвали жителей и гостей региона не рисковать своей жизнью и позаботиться о безопасности детей, не пускать одних к воде. Выходить или выезжать на поверхность рек можно будет только в местах официальных ледовых переправ. Сейчас это делать категорически запрещено.
По оперативным данным краевой аварийно-спасательной службы, с начала октября по ноябрь участниками происшествий на водоемах в Хабаровском крае уже стали 14 человек, из которых спасти удалось лишь 7. При возникновении угрозы жизни или здоровью спасатели просят немедленно сообщать на номер «112».
Эта запись была опубликована 15.11.2021в 17:32. В рубриках: Общество.
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