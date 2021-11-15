Из-за относительно теплой осенней погоды ледостав на Амуре в этом году ожидается на 10–15 дней позже средних многолетних значений, то есть в конце ноября. Такой прогноз сделали специалисты Дальневосточного УГМС.

Сейчас на большинстве водоемов региона активно идет процесс образования льда. Лишь отдельные участки рек и некоторые озера, преимущественно на севере Хабаровского края, уже сковало льдом. На южных реках наблюдаются забереги, а в верхнем течении рек Хор, Тунгуска идет ледоход, на реке Кия у села Марусино прошел ледостав.

– На Нижнем Амуре на участке до села Мариинское, в том числе у краевой столицы, пока наблюдается ледоход различной интенсивности. На отдельных протоках уже установился ледостав. Но по устью реки льда пока нет. По данным гидрологов, у Николаевска-на-Амуре лед встанет с 20 по 23 ноября, у Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска – к 28 ноября – 2 декабря, – сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Спасатели предупредили, что с учетом складывающихся метеорологических условий прочный, однородный лед на реках появится в этом году еще не скоро. Весь опасный период спасатели, инспекторы ГИМС, представители органов местного самоуправления продолжат проводить профилактические рейды в популярных местах выхода и выезда людей на лед. В ведомстве призвали жителей и гостей региона не рисковать своей жизнью и позаботиться о безопасности детей, не пускать одних к воде. Выходить или выезжать на поверхность рек можно будет только в местах официальных ледовых переправ. Сейчас это делать категорически запрещено.

По оперативным данным краевой аварийно-спасательной службы, с начала октября по ноябрь участниками происшествий на водоемах в Хабаровском крае уже стали 14 человек, из которых спасти удалось лишь 7. При возникновении угрозы жизни или здоровью спасатели просят немедленно сообщать на номер «112».