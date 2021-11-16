516 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 158 человек. При этом зарегистрировано 7 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 372
Хабаровский район – 22
Бикинский район – 41
Район им.Лазо – 31
Ванинский район – 18
Нанайский район – 3
Николаевский район – 29
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 300. На лечении находится 46 тяжелых пациентов, 33 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 428 427 жителей края, полностью завершили вакцинацию 383 310 человек.
Всего на лечении находится 10 297 человек. В том числе 2267 стационарно, 8 030 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 101 510 случаев COVID-19. 90 248 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 16.11.2021в 09:44. В рубриках: Медицина.
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