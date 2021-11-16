516 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 158 человек. При этом зарегистрировано 7 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 372

Хабаровский район – 22

Бикинский район – 41

Район им.Лазо – 31

Ванинский район – 18

Нанайский район – 3

Николаевский район – 29

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 300. На лечении находится 46 тяжелых пациентов, 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 428 427 жителей края, полностью завершили вакцинацию 383 310 человек.

Всего на лечении находится 10 297 человек. В том числе 2267 стационарно, 8 030 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 101 510 случаев COVID-19. 90 248 человек выздоровели.