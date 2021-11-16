Более 1 тысячи малышей родилось в Хабаровском крае за октябрь 2021 года. Такие данные привели в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства региона. Из них около 700 детей появились на свет в краевой столице, а 160 – в Комсомольске-на-Амуре. Чуть больше в крае родилось мальчиков – примерно 50,2 %.

– Мальчиков родилось 595. 26 малышей родители назвали Михаил, 25 – Артем. Также популярными были имена: Александр, Максим, Дмитрий, Роман, Макар, Богдан, Тимофей и Тимур. В единичных случаях детей назвали: Артемий, Василий, Иннокентий, Леон, Марат, Маркус, Меркурий, Мирослав, Радислав, Родион, Спартак, Эмиль, Ян, – рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов.

Девочек в Хабаровском крае родилось немного меньше – 588. Большинство родителей назвали своих дочерей Миланами (24), Алисами (22) и Софиями (22). 21 девочка носит имя Виктория, а 19 – Анна и Полина. Также в крае в октябре зарегистрировано 18 Марий, по 16 Василис, Ев и Екатерин. Реже девочек стали называть Верониками, Аринами, Варварами и Ксениями. Зато в октябре текущего года были зарегистрированы такие редкие имена как: Ада, Анжелика, Анита, Венера, Валентина, Вилена, Виолетта, Лидия, Люси, Маруся, Мелисса, Мила, Ника, Пелагея, Руслана, Эвелина, Элеонора и Эммилия.

В краевом ведомстве также отметили, что в октябре текущего года на свет появилось 16 двоен. А всего за 10 месяцев в регионе родилось 11177 малышей.

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