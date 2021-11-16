В этом году здесь уложили 560 метров асфальтового покрытия.

Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Дворянинов, сейчас в рамках муниципального контракта завершаются работы на участке от улицы Штормовой до дома № 39 по улице Санаторной.

«Пешеходная дорожка вдоль частных жилых домов здесь существовала, однако она находилась в неблагоустроенном виде. После многочисленных обращений граждан принято решение провести комплексное устройство тротуара. На эти цели выделено более 7 миллионов рублей, которые освободились после завершения летнего ремонтного сезона», — сказал Олег Дворянинов.

Устройство асфальтобетонного покрытия и установка бордюрных камней были завершены до наступления холодов. Сейчас подрядчик занимается установкой ограждения.

Жители города отметили, что уже сейчас можно добираться вдоль дороги до остановок общественного транспорта.

«Хорошо, что власти обратили внимание на этот участок. Передвигаться по нему вдоль проезжей части стало намного комфортнее и безопаснее», — поделилась хабаровчанка Анна Вусатая.

Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске отремонтировано 83 объекта улично-дорожной сети протяженностью почти 60 километров. Сейчас профильное управление мэрии приступило к заключению контрактов по ремонту дорог на следующий год. Планируется, что финансирование в рамках нацпроекта БКД будет сохранено на уровне этого сезона. Асфальт будут менять на улицах Новой, Слободской, Фурманова, Репина и других.