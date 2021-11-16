Осенняя призывная кампания в краевой столице продлится до 31 декабря.

План по набору на службу для Кировского и Краснофлотского района составляет 110 человек. В Центральном и Железнодорожном районах планируется призвать 160 человек. Еще 135 бойцов привлекут из Индустриального района. На 12 ноября в городе набран 291 человек, что составляет 73% от плановых показателей. Отправлено в войска 135 граждан.

«Осенняя призывная кампания ведется без существенных нареканий. Большую совместную работу по поиску граждан, уклоняющихся от призыва, ведет администрации города совместно с военными комиссариатами. Всего проведено 53 рейдовых мероприятия, в рамках которых обнаружен 51 человек. Им вручены повестки», — рассказал заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин.

Все призывные мероприятия проводятся с учетом антиковидных ограничений. Прибывающие в военные комиссариаты проходят термометрию, соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. На сборных пунктах новобранцы проходят экспресс-тестирование на COVID-19. По прибытии в воинскую часть солдаты находятся на четырнадцатидневном карантине.