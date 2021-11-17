В Хабаровском крае подвели итоги речной пассажирской навигации 2021 года. По данным регионального минтранса, в период с 1 мая по 31 октября речным транспортом воспользовались около 154 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток снизился на 12%. Это связано как с эпидемиологической ситуацией в регионе, так и со сложной гидрологической обстановкой на Амуре, которая наблюдалась в этом году.
На трех краевых направлениях из Хабаровска – до поселка Победа, села Новокаменка и СНТ «Парус» рост пассажиропотока на речных перевозках по Амуру составил 2%. Самым популярным у жителей краевой столицы оказался маршрут «Хабаровск – Парус». За навигацию 2021 года по этому направлению выполнено 270 рейсов, перевезено свыше 25 тысяч пассажиров.
При этом на трех городских хабаровских маршрутах пассажиропоток по сравнению с прошлым годом снизился более чем на треть. В этом году на протяжении месяца – с 14 августа по 14 сентября – теплоходы не ходили в период большой воды.
– Всего за навигацию от Речного вокзала до пос. Уссурийский, СНТ «Дубки» и остановки Садовая-1 было перевезено 59 тысяч человек. А услугами прогулочных рейсов по Амуру смогли воспользоваться свыше 42 тысяч жителей края и гостей регионального центра, – уточнили в министерстве.
Речным транспортом, курсирующим от Комсомольска-на-Амуре, стали пользоваться чаще, чем годом ранее. Пассажиропоток увеличился на 4 тысячи человек (12%). Традиционно востребованными стали рейсы «Метеоров» по маршруту «Комсомольск-на-Амуре – Богородское – Николаевск-на-Амуре». В 2021 году было выполнено 75 рейсов.
По двум другим краевым маршрутам – «Николаевск-на-Амуре – Вайда» и «Николаевск-на-Амуре – Денисовка» – пассажиропоток сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 33%. Тем не менее по этим направлениям за навигацию выполнено 134 рейса, перевезено более 3 тысяч пассажиров. Сокращение количества рейсов связано с ремонтом теплохода «ОМ-5», курсирующего на этом направлении, и поздним открытием речной навигации в Николаевском районе из-за паводка.
Отметим, что сегодня в Хабаровском крае действует 11 речных пассажирских маршрутов, из которых 8 региональных включены в перечень субсидируемых как социально значимые. Предприятиям-перевозчикам в качестве поддержки компенсируют часть расходов. В 2021 году на эти цели из краевого бюджета было выделено свыше 174 млн рублей.
Эта запись была опубликована 17.11.2021в 10:18. В рубриках: Общество.
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