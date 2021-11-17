525 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 297 человек. При этом зарегистрировано 7 летальных исходов за минувшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 283
Комсомольск-на-Амуре – 90
Хабаровский район – 49
Амурский район – 29
Солнечный район – 25
Ульчский район – 16
Район им.Лазо – 15
Вяземский район – 10
Комсомольский район – 5
Бикинский район – 2
Нанайский район – 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 272. На лечении находится 40 тяжелых пациентов с установленным COVID-19, 30 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 434 664 жителя края, полностью завершили вакцинацию 386 406 человек.
Всего на лечении находится 10 518 человек. В том числе 2295 стационарно, 8 223 амбулаторно.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев COVID-19. 90 545 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 17.11.2021в 10:18. В рубриках: Медицина.
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