525 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 297 человек. При этом зарегистрировано 7 летальных исходов за минувшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 283

Комсомольск-на-Амуре – 90

Хабаровский район – 49

Амурский район – 29

Солнечный район – 25

Ульчский район – 16

Район им.Лазо – 15

Вяземский район – 10

Комсомольский район – 5

Бикинский район – 2

Нанайский район – 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 272. На лечении находится 40 тяжелых пациентов с установленным COVID-19, 30 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 434 664 жителя края, полностью завершили вакцинацию 386 406 человек.

Всего на лечении находится 10 518 человек. В том числе 2295 стационарно, 8 223 амбулаторно.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев COVID-19. 90 545 человек выздоровели.