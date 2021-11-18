548 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 302 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за минувшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 247

Комсомольск-на-Амуре – 86

Район им.Лазо – 60

Вяземский район – 47

Хабаровский район – 32

Солнечный район – 31

Бикинский район – 14

Амурский район – 13

Район им. П.Осипенко – 13

Комсомольский район – 3

Верхнебуреинский район – 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 276. На лечении находится 31 тяжелый пациент, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 10 799 человек. В том числе 2291 стационарно, 8 508 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 583 случая COVID-19. 90 847 человек выздоровели.