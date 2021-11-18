548 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 302 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за минувшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 247
Комсомольск-на-Амуре – 86
Район им.Лазо – 60
Вяземский район – 47
Хабаровский район – 32
Солнечный район – 31
Бикинский район – 14
Амурский район – 13
Район им. П.Осипенко – 13
Комсомольский район – 3
Верхнебуреинский район – 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 276. На лечении находится 31 тяжелый пациент, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 10 799 человек. В том числе 2291 стационарно, 8 508 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 583 случая COVID-19. 90 847 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 18.11.2021в 10:15. В рубриках: Медицина.
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