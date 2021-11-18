Международный день недоношенного ребенка в хабаровском «Перинатальном центре» имени профессора Г.С. Постола отмечают уже 9 лет. До пандемии центр в этот день регулярно проводил детские праздники с аниматорами и конкурсами, а родители могли пообщаться с врачами. В этом году из-за пандемии праздник прошел в онлайн-формате. Среди семей, где растут преждевременно рожденные дети, провели конкурс рисунков. Врачи рассказали о созданных в медицинской организации условиях для выхаживания новорожденных и применяемых для этого технологиях.

– Преждевременные роды — проблема, недооцениваемая обществом. Они опасны, вплоть до гибели или инвалидности ребенка. Уязвимы все новорожденные дети, а преждевременно рожденные особенно! Перинатальный центр работает по большей части именно с такими случаями, наша миссия – привлечь внимание общества, что беременность – это серьезно! Мы выхаживаем детей весом даже от 500 граммов с задачей – подготовить ребенка, дать ему шанс расти здоровым. Ежегодно количество успешно выхоженных детей увеличивается. Именно взаимные усилия врачей разных специальностей: акушеров, неонатологов, реаниматологов, психологов и замечательныхмам и пап с твердым характером и непоколебимой волей дают такой результат – чудесных деток! – рассказал Юрий Бердаков, главный врач Перинатального центра им. профессора Г.С. Постола.

В учреждении сегодня созданы все необходимые условия для выхаживания детей. Рядом с новорожденным, находящемся в кувезе, располагается следящая аппаратура: несколько аппаратов на специальных стойках для инфузий, аппарат искусственной вентиляции легких, являющийся одновременно высокотехнологичным компьютером, а также камера видеонаблюдения за малышом. Камеры с прошлого года стали новшеством. Раньше у мам не было возможности видеть своих детей, теперь она есть. Это очень помогает в том, чтобы пациенты сохраняли правильный, положительный фон на выздоровление.

Камеры были специально установлены по отдельному поручению заместителя председателя правительства по социальным вопросам Евгения Никонова. Семьи могут видеть своего ребенка в режиме онлайн даже с мобильного телефона. Еще такая возможность особенно актуальна в условиях пандемии, когда по показателям здоровья не все мамы могут присутствовать рядом с недоношенным малышом.

Медицинские сотрудники Перинатального центра регулярно проходят обучающие курсы в ДВГМУ и Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения. Повышенное внимание здесь уделяется профилактике преждевременных родов.