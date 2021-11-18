Сейчас они должны работать по QR-кодам и закрываться с 23.00 до 6.00.
В ходе совместных рейдов городского управления по делам ГО и ЧС, управления торговли, питания и бытового обслуживания мэрии, а также полиции на минувших выходных был проведен осмотр развлекательных заведений. Ночные проверки прошли в трех заведениях на улицах Ленина, Волочаевской и Шеронова.
Установлено, что один из караоке-клубов в период ограничительных мероприятий функционировал в штатном режиме. Составлен протокол осмотра, для дальнейшего разбирательства руководство приглашено в УМВД России по Хабаровску.
Подобные рейдовые мероприятия администрации города с сотрудниками правоохранительных органов по заведениям краевой столицы будут проводиться на регулярной основе.
Напомним, что сейчас предпринимателям, осуществляющим зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывающим услуги общественного питания, необходимо закрывать заведения с 23.00 до 6.00. Посетителей в рабочее время должны пропускать только при наличии QR-кода, справки о вакцинации или медотвода.
Эта запись была опубликована 18.11.2021в 13:17. В рубриках: Общество.
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