Сейчас они должны работать по QR-кодам и закрываться с 23.00 до 6.00.

В ходе совместных рейдов городского управления по делам ГО и ЧС, управления торговли, питания и бытового обслуживания мэрии, а также полиции на минувших выходных был проведен осмотр развлекательных заведений. Ночные проверки прошли в трех заведениях на улицах Ленина, Волочаевской и Шеронова.

Установлено, что один из караоке-клубов в период ограничительных мероприятий функционировал в штатном режиме. Составлен протокол осмотра, для дальнейшего разбирательства руководство приглашено в УМВД России по Хабаровску.

Подобные рейдовые мероприятия администрации города с сотрудниками правоохранительных органов по заведениям краевой столицы будут проводиться на регулярной основе.

Напомним, что сейчас предпринимателям, осуществляющим зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывающим услуги общественного питания, необходимо закрывать заведения с 23.00 до 6.00. Посетителей в рабочее время должны пропускать только при наличии QR-кода, справки о вакцинации или медотвода.