Яндекс обновил панорамы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре (впервые сняв соседний Амурск), а также Биробиджана. Панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — проехал по городам Дальнего Востока этим летом. Во время поездки он сделал более 130 тысяч фотографий, из которых получилось более 33 тысяч панорам — они уже доступны в Яндекс.Картах. Новые панорамы охватывают более 960 километров дорог.

Пользователи смогут найти на панорамах как свои дома, так и общественные здания и достопримечательности. В Хабаровске — увидеть новый аэропорт и прогуляться по набережной Невельского. В Биробиджане — пройтись по пешеходной улице Шолом-Алейхема. В Комсомольске-на-Амуре — переехать через Амур по автомобильному мосту.

Всего в Яндекс.Картах опубликовано более 4,5 миллиона панорам России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Турции. Это не только виды городов, но и природные достопримечательности: озеро Байкал, водопады Карелии, горы Кавказа, острова Арктики и даже высочайшая вершина планеты — Эверест. Панорамы доступны на yandex.ru/maps и в приложении Яндекс.Карты. Владельцы сайтов могут разместить любую панораму на своём ресурсе с помощью API Яндекс.Карт.

Яндекс.Карты — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую и построить маршрут сразу до входа. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 миллионов человек. Панорамы в Яндекс.Картах позволят заранее узнать, как выглядит нужная местность, и сориентироваться на ней не выходя из дома.