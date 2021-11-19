Жители Хабаровского края могут получить господдержку на открытие собственного дела, заключив социальный контракт. На эти цели государство выдает до 250 тысяч рублей. В этом году соцконтракты на создание бизнеса в регионе уже подписали 333 человека. Среди них хабаровчанка Ирина Светличная, которая открыла груминг-салон.

– Мне подарили собаку декоративной породы, которую нужно каждые два месяца стричь. Процедура достаточно дорогостоящая, и я решила научиться этому ремеслу. Прошла курсы. А потом задумалась об открытии своего груминг-салона. Знакомые рассказали, что можно получить помощь от государства. Я долго не решалась – боялась, что ничего не выйдет. Но меня поддержала семья. В итоге, обратилась в центр соцподдержки. Там все рассказали, помогли с бизнес-планом. Деньги я получила уже через месяц. Добавила еще свои накопления и вот, работаю. Клиентов сначала было немного, но помогает «сарафанное радио», – рассказала Ирина.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, предпринимательская деятельность является одним из популярных направлений социального контакта. Чаще всего, обращаясь за помощью, люди планируют открыть салон ногтевого сервиса, парикмахерскую, автосервис. В этом году большое количество соцконтрактов заключено на разработку IT-сервисов, а также открытие мини-пекарен и кондитерских.

По мнению специалистов, социальный контракт – это одним из самых успешных механизмов, который позволяет стимулировать малоимущих граждан активнее действовать и выходить на постоянный самостоятельный источник дохода. Один из «плюсов» такой помощи – взаимность обязательств договаривающихся сторон.

– При заключении контракта не только органы социальной защиты населения края обязуются предоставить поддержку, но и семья, получающая государственную помощь, обязуется направить средства на решение оговоренных в социальном контракте проблем. Это новый подход, когда человек из получателя превращается в партнера государства по преодолению своей трудной жизненной ситуации. Полученные средства можно направить на открытие своего дела, развитие личного подсобного хозяйства, либо получить на эти деньги новую профессию и трудоустроиться. Всего в этом году на меру поддержки предусмотрено 245,9 млн рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета в размере 205,04 млн рублей, – добавили в профильном ведомстве.

Для того, чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в центр соцподдержки по месту жительства либо в МФЦ.