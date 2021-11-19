По прогнозам Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник на Хабаровский край обрушится очередной циклон. Днем 22 ноября в южных районах, а 23 ноября в большинстве муниципалитетов региона ожидаются интенсивные осадки в виде снега. При этом ветер усилится до 15–20 м/с, местами его порывы будут достигать 25–30 м/с, на побережье Охотского моря до 35 м/с. На дорогах будут появляться заносы и снежные накаты.

Непогода затронет и краевую столицу. В г. Хабаровске в начале недели прогнозируется сильный снег, порывистый ветер, 22 ноября до 18–23 м/с, а 23 ноября до 25–27 м/с.

– Такие погодные условия могут привести к аварийным ситуациям на объектах энергоснабжения и ЖКХ. Из-за сложной обстановки на дорогах, вызванной плохой видимостью и гололедными явлениями, возможны нарушения транспортного сообщения, повысится риск дорожно-транспортных происшествий. Порывистый ветер способен привести к обрушению слабо укрепленных конструкций, в том числе рекламных щитов, баннеров, падению старых деревьев, – сообщили в комитете по гражданской защите правительства Хабаровского края

Как отметили в ведомстве, аварийные, спасательные и дорожные службы региона готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные происшествия.

Жителям региона в период непогоды рекомендуют предпринять меры предосторожности: воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, к водоемам, в лес; пешеходам и автолюбителям необходимо быть предельно осторожными на дорогах, строго соблюдать ПДД, по возможности, отказаться от использования транспортных средств; при сильных порывах ветра обходить стороной недостроенные здания, сооружения с плохо закрепленными конструкциями, старые деревья и др., парковать автомобили необходимо в безопасной зоне; обязательно нужно позаботиться о безопасности детей, не допускать их самостоятельных прогулок, не оставлять без присмотра.

В опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, незамедлительно звоните по единому номеру вызова экстренных служб «112».