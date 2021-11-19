На заседании в мэрии прозвучали предложения, как повысить эффективность рейдов по соблюдению мер противодействия коронавирусу.

«На данный момент составлять протоколы на нарушителей в городе могут только два представителя ГО и ЧС. Этого крайне мало. Есть предложение проводить совместные рейды с представителями правительства края, которые наделены полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях. Так мы сможем сделать проверки более продуктивными», — сказала Елена Лагошина, заместитель мэра по социальным вопросам.

Протоколы на тех, кто пренебрегает требованиями, могут составлять и полицейские. Они совместно с сотрудниками администрации города еженедельно проводят проверки транспорта и объектов бытового обслуживания.

«В период с 1 по 17 ноября было проведено 36 рейдов. Проверено 502 единицы общественного транспорта, а также 316 объектов торговли и обслуживания: магазины, кафе, рестораны, торговые центры. Ежедневно в мероприятиях задействовано порядка 50 сотрудников органов внутренних дел», — заявил Руслан Игнатьев, заместитель начальника УВД России по Хабаровску.

С 13 ноября сотрудники администрации Хабаровска увеличили количество рейдов по соблюдению масочного режима. Однако, несмотря на принятые меры, заболеваемость COVID-19 не идет на спад. Причинами этого являются низкие темпы вакцинации и беспечность людей, которые пренебрегают мерами предосторожности. Ежедневно коронавирусом в краевом центре заболевают более 200 человек.