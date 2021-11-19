По инициативе мэра Хабаровска Сергея Кравчука в сентябре 2021 года на оснащение учреждений было дополнительно выделено более 132 миллионов рублей.

К примеру, в детском саду «Родничок» провели комплексный ремонт пищеблока. Закуплены новый пароконвектомат и кухонные плиты. Также обновлена вытяжка, выполнен ремонт пола, стен и потолка. Кроме того, был уложен новый асфальт на прилегающей территории.

«Садик был построен в 1979 году. За годы оборудование учреждения морально и физически устарело. В этом году нам были выделены деньги на обновление пищеблока. Благодаря этому у нас появилась возможность готовить еду сразу на 300 ребятишек», — поделилась заведующая дошкольным учреждением Ирина Индюкова.

В этом году на модернизацию пищеблоков и прачечных было выделено более 10 миллионов рублей. Это позволило провести работы в 53 учреждениях сферы «Образование».

Также свыше 5 миллионов рублей направлено на дооснащение и ремонт 44 медкабинетов. Современное помещение для этих целей оборудовано в Академическом лицее в поселке Горького. Здесь обустроены изолятор для больных, прививочный кабинет, а также рабочее место для врача.

«Благодаря дооборудованию медкабинетов в помещениях можно оказывать все предусмотренные услуги. Также большое внимание было уделено модернизации пищеблоков учреждений в разных частях города. После монтажа новой техники значительно повышается скорость приготовления блюд. Кроме того, значительное финансирование было направлено на усовершенствование систем автоматической пожарной сигнализации. По этому направлению выделено 35 миллионов, которые позволили провести необходимые работы в 11 заведениях», — главный специалист МКУ «Дирекция по содержанию основных фондов отрасли «Образование» Артем Луценко.

В рамках выделенных 132 миллионов рублей также обустроены беговые дорожки с резиновым покрытием в школах № 1 поселка Березовка, №№ 6, 16, 38, 51, 56, 62; современные универсальные спортивные площадки для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол; отремонтированы кровли в школах № 1, № 2 поселка Березовка, № 44, в детских садах 204 и 206.

Отремонтированы системы отопления в лицее «Вектор», «Экономической гимназии», школах № 56, 83, в учреждении дополнительного образования «Северное сияние». Проводился ремонт санузлов, восстановление ограждений. Закуплено свыше 150 новых приборов для очистки и обеззараживания воздуха в рамках антиковидных мероприятий.