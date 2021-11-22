572 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 213 человек. При этом зарегистрировано 7 летальных исходов за минувшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 189
Комсомольск-на-Амуре – 171
Бикинский р-он – 52
Николаевский р-он – 43
Хабаровский р-он – 43
Советско-Гаванский р-он – 39
Район им. Лазо – 23
Амурский район – 5
Комсомольский район – 4
Солнечный район – 2
Ульчский район – 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 261. На лечении находится 58 тяжелых пациентов с установленным COVID-19, 46 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 456 108 жителей края, полностью завершили вакцинацию 396 145 человек.
Всего на лечении находится 11 890 человек. В том числе 2306 стационарно, 9 584 амбулаторно.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 104 857 случаев COVID-19. 91 969 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 22.11.2021в 11:38. В рубриках: Медицина.
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