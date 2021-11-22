572 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 213 человек. При этом зарегистрировано 7 летальных исходов за минувшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 189

Комсомольск-на-Амуре – 171

Бикинский р-он – 52

Николаевский р-он – 43

Хабаровский р-он – 43

Советско-Гаванский р-он – 39

Район им. Лазо – 23

Амурский район – 5

Комсомольский район – 4

Солнечный район – 2

Ульчский район – 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 261. На лечении находится 58 тяжелых пациентов с установленным COVID-19, 46 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 456 108 жителей края, полностью завершили вакцинацию 396 145 человек.

Всего на лечении находится 11 890 человек. В том числе 2306 стационарно, 9 584 амбулаторно.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 104 857 случаев COVID-19. 91 969 человек выздоровели.