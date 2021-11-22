Эколиния по переработке пенопласта заработала в Хабаровском крае. На сегодняшний день это единственное на Дальнем Востоке предприятие, мощности которого позволяют перерабатывать использованный пенопласт в полистироловые слитки – сырье, востребованное в разных отраслях, но особенно в производстве стройматериалов. Введение линии в эксплуатацию также позволяет решить вопрос утилизации самого легкого, но далеко небезопасного с точки зрения загрязнения окружающей среды полимера. Поэтому проект интересен не только с точки зрения инвестирования в новые производства, но и укладывается в концепцию национального проекта «Экология», по которому региону необходимо наращивать объемы переработки отходов.

На торжественное открытие производства были приглашены представители японского производителя оборудования, генконсульства Японии в Хабаровске, правительства края, платформы для поддержки японских инвестиций JPPV, деловых объединений края.

– Наша компания 10 лет на рынке рециклинга и переработки металла, а с этого года мы расширяем поле деятельности, открывая новое направление «Экостратегия»: заготовку вторичных полимеров и производство из них готовой продукции, основы для экструдированного полистирола. Начать решено было с переработки пенопласта. Для этих целей был приобретен редуктор японского производителя Yamamoto. Мощность редуктора позволяет за 5–7 минут переплавить 1 кубометр пенопласта в качественный полистироловый слиток весом до 5 кг. Слитки востребованы в разных отраслях, но больше всего в строительстве, при производстве теплоизоляционных материалов, – рассказал руководитель направления «Экостратегия» ТД «Металлрезерв» Евгений Чипков.

Выбор японского оборудования был осознанным. В Японии традиционно большое внимание уделяется бережному отношению к ресурсам, страна – один из признанных мировых лидеров в сфере ноу-хау, связанных с переработкой вторичного сырья.

– Сотрудничество с Японией в Хабаровском крае развивается стабильно: медицина, тепличное овощеводство, лесопереработка. С открытием этого предприятия начинается новая страница японско-российского сотрудничества – в сфере переработки отходов. Экология становится одним из самых перспективных направлений совместной работы, – подчеркнула в своей речи генеральный консул Японии в Хабаровске госпожа Кейко Фурута.

В ближайших планах предприятия открытие второго направления – по производству гранул из вторичных пластиков, которые также находят широкое применение в строительстве. В 2022 году планируется запуск этого производства.

– Акцент на экологический бизнес – это не модный тренд, а насущная необходимость развития современной экономики. Она тем более весома, если малому предприятию, как «Металлрезерву», со старта удается вписаться в цепочку взаимодействия с действующим крупным бизнесом, готовым поставлять сырье и приобретать конечную продукцию, отметила первый заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства края Зоя Колотыгина. – Правительство края уже оказало и готово оказать поддержку таким предприятиям, в том числе путем вхождения в ТОР. Статус резидента дает весомые налоговые преференции и льготы. В этом плане и будет продолжено сотрудничество.