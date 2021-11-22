Сегодня ночью, как и прогнозировали синоптики, на Хабаровский край обрушился снежный циклон. Первыми под удар стихии попали южные районы, но сейчас эпицентр непогоды проходит по Хабаровскому району. В краевой столице бушует сильная метель с порывами ветра до 20 м/с, видимость на автодорогах снижена. Такая погода продержится два дня. Уже сейчас циклон смещается в северную часть региона. Но пока снега там нет, а осадки отмечены лишь в Советско-Гаванском районе.

Напомним, что как только от синоптиков было получено предупреждение о циклоне, губернатор края Михаил Дегтярев ввел на всей территории края режим повышенной готовности. Он также поручил профильным ведомствам обеспечить транспортное сообщение внутри региона, расчистку автотрасс. Спасатели сейчас готовы отреагировать на любые возможные ЧС или другие нештатные ситуации. Но, как сообщают дежурные диспетчеры, пока циклон проходит по территории края без происшествий.

— С 08.00 понедельника введено ограничение для движения пассажирских автобусов на федеральной автодороге А-297 «Хабаровск — Биробиджан». На 11 утра снег идет в Бикинском, Вяземском имени Лазо, Хабаровском районах, а также в Хабаровске и в Советско-Гаванском районе. ЧС, сбоев в работе ТЭК и ЖКХ нет. Заторов на трассах тоже не зафиксировано. Все междугородние автомагистрали в данный момент открыты для проезда. В уборке региональных и межмуниципальных дорог задействовано 23 единицы техники, — сообщили в Дежурно-диспетчерской служба правительства Хабаровского края.

Уже завтра циклон накроет северные районы края и побережье Охотского моря. Там тоже прогнозируется сильный ветер со снегом и порывами до 20 м/с, а вдоль береговой черты – до 30 м/с. Такие погодные условия могут привести к аварийным ситуациям на объектах энергоснабжения и ЖКХ. Из-за сложной обстановки на дорогах, вызванной плохой видимостью и гололедом, возможны нарушения транспортного сообщения и ДТП. Жителей края еще раз просят воздержаться от поездок за пределы своих населенных пунктов, отказаться от походов в лес и на рыбалку, следить за детьми. В ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, рекомендуется незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».