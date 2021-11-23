569 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 246 человек. При этом зарегистрировано 8 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 279
Комсомольск — 216
Хабаровский район — 11
Комсомольский район — 26
Советско-Гаванский район — 32
Имени Лазо район — 1
Ванинский район — 1
Верхнебуреинский район — 1
П.Осипенко район — 1
Ульчский район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 189. На лечении находится 65 тяжелых пациентов, 50 подключено к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 12 205 человек. В том числе 2378 стационарно, 9 827 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 105 426 случаев Covid-19. 92 215 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 23.11.2021в 09:22. В рубриках: Медицина.
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