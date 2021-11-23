569 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 246 человек. При этом зарегистрировано 8 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 279

Комсомольск — 216

Хабаровский район — 11

Комсомольский район — 26

Советско-Гаванский район — 32

Имени Лазо район — 1

Ванинский район — 1

Верхнебуреинский район — 1

П.Осипенко район — 1

Ульчский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 189. На лечении находится 65 тяжелых пациентов, 50 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 12 205 человек. В том числе 2378 стационарно, 9 827 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 105 426 случаев Covid-19. 92 215 человек выздоровело.