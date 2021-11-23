Целый год отработал Центр управления регионом в Хабаровском крае. Новая структура появилась в ноябре 2020 года по приказу Президента России Владимира Путина. Одной из основных задач ЦУРа является работа с сообщениями, которые поступают от жителей края из социальных сетей. Сбор, анализ и обработку обращений специалисты Центра ведут через систему «Инцидент Менеджмент». За год они приняли и отработали более 31,5 тысячи обращений.

– Ежедневно через «Инцидент Менеджмент» мы фиксируем сотни обращений абсолютно по всем темам – от здравоохранения до благоустройства. Задача ЦУРа – оперативно передать сообщение исполнителю – в муниципалитет, министерство или управление и проконтролировать обратную связь – скорость и качество ответа, а также была ли решена проблема. За год ЦУР обработал более 31,5 тысячи обращений. Для сравнения, за весь 2019-й год через ту же программу прошло лишь 7849 сообщений, – рассказал руководитель ЦУР Хабаровского края Руслан Соколов.

Помимо отработки обращения жителей, ЦУР курирует создание страниц органов исполнительной власти и местного самоуправления в социальных сетях. Так, за год появилось 84 новых официальных страницы, благодаря чему власти региона стали оперативнее отвечать на запросы. ЦУР Хабаровского края первый в стране начал системную работу по отработке «инцидентов» в социальной сети ТикТок.

– Не менее важное направление работы ЦУРа – это информационные риски и фейки. Аналитики Центра ежедневно проводят автоматический и ручной мониторинг закрытых информационных аккаунтов социальных сетей и СМИ. При появлении заведомо ложной или неточной в формулировке информации мы оперативно подключаемся к подготовке и распространению опровержения. Это особо важно в условиях пандемии, потому как солидный процент фейков касается именно темы коронавируса – от внедрения чипов при вакцинации до лишения родительских прав непривитых, – добавил Руслан Соколов. – Борьба с информационными фейками – масштабная и очень важная задача, которая сегодня ставится абсолютно перед всеми ЦУРами страны и будет оставаться в приоритете в 2022 году.

Для того чтобы ЦУР зафиксировал обращение, нужно задать вопрос или оставить сообщение на официальной странице или аккаунте любого органа власти в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter. Также можно обратиться через страницы и аккаунты Центра – в комментариях к постам или в личных сообщениях.