На ликвидацию последствий снегопада вышли 32 единицы техники. В первую очередь чистили основные транспортные артерии.

«Работы велись во всех районах города. Колонны работали и на Красной речке, и в Березовке, и в других отдаленных от центра местах. Основная задача — обеспечить работу общественного транспорта к утру. Очистка дорог в ночную смену шла до раннего утра, несмотря на шквалистый ветер и обильные осадки», — рассказал Александр Васильев, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Представители дорожных служб отметили, что во время очистки трасс им нередко мешали брошенные у обочин машины.

«Из-за них на некоторых участках невозможно расчистить проезжую часть на всю ширину. Колоннам приходится объезжать такие авто. Это крайне неудобно для водителей спецтехники и может привести к ДТП. Ведь во время уборки по дорогам едут автомобили, и совершать маневры с перестроением небезопасно», — поделился Сергей Шейко, ночной дежурный МУП «Восток».

После уборки коммунальщики приступили к посыпке улиц, перекрестков и подъемов песчано-соляной смесью.